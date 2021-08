Pożegnalne piosenki krakowskiego duetu Bass Astral x Igo na płycie "Satellite" już w piątek 27 sierpnia

FLESZ - Polacy wrócili do fast foodów

Igor Walaszek i Kuba Tracz najpierw byli zafascynowani rockiem. Taką muzykę wykonywali w zespole Clock Machine. Ten pierwszy był wokalistą, a ten drugi – basistą. Specjalnością grupy były energetyczne piosenki o funkowym pulsie. Clock Machine zdobył sporą popularność, ale ponieważ okazało się, że Igor i Kuba są zafascynowani współczesną elektroniką, postanowili założyć we dwóch osobny projekt. Tak narodził się duet Bass Astral x Igo.

Do tej pory krakowscy muzycy dorobili się dwóch płyt – „Discobolus” i „Orell”. Przyniosły im one wielką popularność w całej Polsce. Igorowi i Kubie udało się bowiem w oryginalny sposób połączyć popowe wokalizy z elektronicznym brzmieniem o klubowym tonie w formule melodyjnych piosenek. Podobną muzykę przyniesie zapewne trzeci album duetu. „Satellite” to pożegnalne wydawnictwo – krakowscy muzycy postanowili bowiem zakończyć współpracę. Igor będzie kontynuował swoje śpiewanie w Clock Machine, a Kuba rozpocznie niebawem solową karierę.