Prawie 15 mln zł na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi w Małopolsce. Mieszkańcy województwa wyczekują tych inwestycji

- Popękane drogi i znak "czynne osuwisko". Dla każdego samorządowca to newralgiczny temat. Doskonale to rozumiem. W takich sytuacjach konieczne bywa odtworzenie zniszczonej infrastruktury drogowej. Zabezpieczenie osuwiska rozpoczyna się od przygotowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i projektowo-budowlanej. To konieczny wstęp do właściwych prac. Samorządy potrzebują wsparcia w tym zakresie. Dlatego zawnioskowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o dodatkowe środki dla Małopolski na stabilizację osuwisk. Otrzymaliśmy prawie 15 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla 9 jednostek samorządu terytorialnego - mówił podczas spotkania z samorządowcami wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.