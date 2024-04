Prezydent Majchrowski punktuje Łukasza Gibałę. I kpi z jego decyzyjności

"Proszę się przygotować – jeżeli wybory wygrałby Łukasz Gibała, nie nadążylibyśmy z podejmowaniem decyzji za nowe władze miasta. Co więcej, zawsze wszystko będzie naszą winą, naszą, czyli mieszkańców! Skąd to przypuszczenie? Łukasz Gibała zapytał swoich fanów na Facebooku, czy powinien powiesić bannery wyborcze w mieście, a potem ogłosił, że co prawda on jest przeciwny, ale lud tak chciał, więc on bannery powiesi. To ciekawe zjawisko. Jeżeli już na takim etapie radny ma problem z podjęciem „kontrowersyjnej” decyzji, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że większość „trudnych” decyzji w sprawie miasta będą musieli podejmować fani z Facebooka, władze miasta będą „płakać, ale się podpisywać”, a potem odpowiedzialność zwalą na wszystkich mieszkańców Krakowa. Przyznam, że z taką interpretacją „partycypacji społecznej” jeszcze się nie spotkałem" - ironizuje prof. Majchrowski.