Program Budowy Parkingów Lokalnych w Krakowie. Wnioski przyjmowane są jeszcze do końca maja

- Do Programu Budowy Parkingów Lokalnych w edycji 2023, zakwalifikowano budowę 30 stanowisk (os. Kolorowe, rejon ul. S. Stojałowskiego, F. Bujaka). Ponadto 18 stanowisk (rejon ul. Wysłouchów), które z powodu braku środków finansowych (w pełnym wymiarze zakwalifikowanych do Programu) przesunięto przygotowanie do realizacji po 2024 r. - wyjaśnia Dział Komunikacji i Rozwoju ZDMK i dodaje: - Zawierane są umowy z wnioskodawcami na współfinansowanie inwestycji w zaproponowanych lokalizacjach (80% Gmina, 20% Wnioskodawca). Z Programu nie wybudowano w roku 2023 żadnego parkingu, ponieważ przygotowywano koncepcje do zatwierdzonych wniosków. W Budżecie 2024 zapisano 1 mln zł brutto. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa nie ma środków finansowych po 2024 r.