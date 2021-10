Przekąski. Pieczone gruszki z gorgonzolą i sosem kakaowym [PRZEPIS]

Przepis na ciekawą przekąskę: gruszki z serem i sosem.

Składniki

4 gruszki

około 60 g sera gorgonzola

8 orzechów włoskich

2 łyżki słodkiego octu balsamicznego

1 łyżka kakao DecoMorreno

1 łyżka miodu

1 łyżeczka soku z cytryny

pestki granatu do ozdoby

kilka gałązek świeżego tymianku do ozdoby



Wykonanie

Gruszki przekroić na pół, wydrążyć środek i ułożyć w naczyniu żaroodpornym wyłożonym papierem do pieczenia. Wstawić do nagrzanego piekarnika na 180 stopni i piec 10 minut, następnie wyjąc formę i zagłębienie w gruszce wyłożyć serem gorgonzola. Wstawić ponownie do piekarnika i piec kolejne 10 minut. W międzyczasie przygotować sos - wymieszać słodki ocet balsamiczny z kakao, miodem i sokiem z cytryny. Upieczone gruszki polać sosem, posypać posiekanymi orzechami włoskimi, ozdobić pestkami granatu i świeżym tymiankiem.