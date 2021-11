"Przemytniczki złotych kości" - spotkanie autorskie z Cezarym Borowym w Dworku Białoprądnickim

Swoje bogate doświadczenia opisał w książce „Spowiedź Hana Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach”, za którą w 2020 roku otrzymał nagrodę im. Macieja Kuczyńskiego. Jest to nagroda dla autora lub autorki najciekawszej debiutanckiej książki o tematyce podróżniczej.

Z czasem w kręgu zainteresowań pojawia się też „żółtko”, czyli złoto. W latach 80. jego podróże do Azji miały charakter zarobkowy, nie do końca legalny. Jak pisze Borowy, „przewały” w Indiach zaczęły się od polskich himalaistów, którzy musieli zarobić na swoje wyprawy.

Cezary Borowy - podróżnik, maratończyk, przewodnik po Azji. Wyjechał w latach 80. na wycieczkę biura podróży Orbis. Ciągnęło go w świat - chciał podróżować, zwiedzać. Z Londynu wyjechał do Indii, a tam został przemytnikiem. Tam przez prawie trzy lata regularnie podróżuje z ortalionowymi torbami, w których nielegalnie przewozi magnetowidy i kamery owinięte w koce typu tiger.

Nadchodzące spotkanie będzie okazją do tego żeby przypomnieć tę publikację i zaprezentować najnowszą książkę „Przemytniczki złotych kości”. Dzięki niej poznamy sześć wspaniałych dziewczyn, które opowiedziały mu swoje życie. Autor zabierze nas do Indii, Nepalu, Bangladeszu i Singapuru z lat 80. i 90.

„Przemyt elektroniki na trasie Singapur-Indie w latach 80. można uznać za wstęp do działalności przemytniczej na większą skalę. Pod koniec lat osiemdziesiątych polskich "przewalaczy" interesowało już tylko złoto, a to groziło o wiele poważniejszymi konsekwencjami. "Przemytniczki złotych kości" Cezarego Borowego to opowieść o wyrafinowanych patentach, bezczelnych ściemach, siostrzeństwie i życiu z oddechem służb na plecach” - poleca Agnieszka Chmielewska.