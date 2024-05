Pyszne śniadania, które pokocha każda mama! Gofry i tosty w wyjątkowych odsłonach na Dzień Matki

Wielkimi krokami zbliża się szczególne święto – Dzień Matki. To świetna okazja, aby odwdzięczyć się naszym mamom, okazując im miłość i troskę. Oprócz wspólnie spędzonego czasu, warto przygotować na ten dzień coś specjalnego. Doskonałym pomysłem na prezent od serca będzie śniadanie, które z pewnością sprawi wielką przyjemność ukochanej osobie. Zainspiruj się wyśmienitymi przepisami na gofry i tosty!

26 maja to dzień, w którym szczególnie możemy wyrazić swoją miłość wobec jednej z najważniejszych osób w naszym życiu. Wyjątkowym pomysłem na uczczenie Dnia Matki samodzielne przygotowanie śniadania, które pozwoli rozpocząć dzień w pyszny sposób. Po latach, w których to mamy z miłością przyrządzały dla nas posiłki, nadeszła pora, by odwdzięczyć się tym samym!

Co więcej, to również wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu i stworzenia nowych, pięknych wspomnień. Najlepsze przepisy na śniadanie od serca zdradza Natalia Dziok, dietetyczka i ekspertka marki Breville.

Tosty z serem pleśniowym, gruszką i karmelizowanymi orzechami włoskimi

Pierwsza propozycja łączy w sobie intensywny smak sera pleśniowego ze słodyczą gruszki i karmelizowanych orzechów włoskich. Ta kompozycja z pewnością zasmakuje nawet najbardziej wymagającemu podniebieniu! Dzięki użyciu pełnoziarnistego pieczywa, gruszki oraz orzechów włoskich – produktów gęstoodżywczych – dostarczymy w posiłku dawki błonnika, zdrowych tłuszczów, witamin i składników mineralnych.

Żeby cieszyć się apetycznie chrupiącymi tostami, oprócz składników do ich przygotowania potrzebny będzie także opiekacz. Postaw na taki z ceramiczną powłoką, która nie tylko zapobiega przywieraniu, ale nie zawiera również szkodliwych substancji. Tosty z serem pleśniowym, gruszką i karmelizowanymi orzechami włoskimi. Fot. materiały prasowe Składniki: garstka pokruszonych orzechów włoskich

15 g masła

1 łyżeczka cukru trzcinowego lub ksylitolu

4 kromki pełnoziarnistego chleba tostowego

70 g sera pleśniowego blue

1 dojrzała gruszka, pokrojona w cienkie plasterki

Sposób przygotowania:

Na rozgrzanej na średnim ogniu patelni roztop masło z cukrem. Gdy cukier zacznie się karmelizować, zmniejsz ogień i dodaj orzechy, ciągle mieszając. Smaż do zarumienienia, po czym zdejmij z palnika i ostudź.

Delikatnie posmaruj masłem lub skrop oliwą z oliwek pieczywo. Rozpocznij składanie kanapek, układając kolejno ser, plastry gruszki i karmelizowane orzechy. Ostrożnie włóż kanapki do opiekacza i tostuj ok. 7-8 minut, aż będą złote i nabiorą chrupkości.

Sezonowe gofry z rabarbarem

Maj to bogactwo świeżych, sezonowych produktów, dlatego koniecznie wykorzystaj je do przyrządzenia wyjątkowego śniadania. Klasyczne, chrupiące na zewnątrz i miękkie w środku gofry to uwielbiany klasyk, który jest banalnie prosty w przygotowaniu. Na Dzień Matki podaj je z delikatnie kwaśnym sosem rabarbarowym, tworząc pyszne, wiosenne połączenie. Rabarbar to cenne źródło między innymi witamin C oraz E, kwasu foliowego, błonnika i antyoksydantów – warto korzystać z tego owocu w czasie sezonu! Sezonowe gofry z rabarbarem. Fot. materiały prasowe Składniki 2 szklanki mąki pszennej lub orkiszowej (dla większej sytości oraz wartości odżywczej posiłku można użyć pełnoziarnistej lub miksu pełnoziarnistej i jasnej)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki soli

łyżeczka cukru lub ksylitolu

1 ½ szklanki mleka

2 jajka

⅓ szklanki oleju roślinnego

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Składniki na sos rabarbarowy: 2 szklanki pokrojonego rabarbaru

½ szklanki soku pomarańczowego

ok. ½ szklanki miodu (w zależności od kwaśności owoców)

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

skórka z 1 pomarańczy

opcjonalnie: szklanka truskawek Sposób przygotowania:

W średnim rondlu umieść rabarbar, truskawki (jeśli ich używasz), sok pomarańczowy oraz skórkę z pomarańczy. Gotuj na średnim ogniu, mieszając. Doprowadź składniki do wrzenia, a następnie zmniejsz ogień i kontynuuj gotowanie, aż rabarbar i truskawki całkowicie zmiękną, tworząc gęsty sos (ok. 15-20 minut). Po tym czasie dodaj ekstrakt z wanilii i wmieszaj miód do smaku. Zdejmij sos z palnika, pozwalając mu ostygnąć.

W dużej misce wymieszaj suche składniki: mąkę, proszek do pieczenia, sól i cukier.

W oddzielnym naczyniu zmiksuj mleko, jajka i olej. Połącz ze sobą zawartość obu misek, delikatnie mieszając składniki do połączenia. Wlej ciasto do rozgrzanej i lekko natłuszczonej gofrownicy i piecz, aż gofry będą złote i chrupiące. Podawaj z sosem rabarbarowym i świeżymi listkami mięty.

Tosty ze szparagami i serem feta

Te tosty łączą w sobie słodko-kwaśny smak octu balsamicznego, świeży aromat cytrusów, słony ser feta i delikatne szparagi, tworząc wyjątkowo smaczne i eleganckie połączenie. Idealne na wytrawne śniadanie!

Szparagi są bogate w witaminy A, E, C oraz te z grupy B, kwas foliowy i inne składniki mineralne, a także są źródłem błonnika pokarmowego oraz glutationu, który wspiera układ odpornościowy, pokarmowy i ma działanie antynowotworowe. Tosty ze szparagami i serem feta. Fot. materiały prasowe Składniki: 4 kromki pieczywa tostowego pełnoziarnistego

pęczek średniej wielkości zielonych szparagów

100 g sera feta

masło lub oliwa z oliwek

skórka z cytryny

do smaku: ocet balsamiczny, świeżo mielony czarny pieprz

Sposób przygotowania:

Szparagi umyj i oderwij zdrewniałe końcówki. Na patelni zagotuj wodę ze szczyptą soli i cukru, ułóż w niej szparagi i gotuj przez 2-3 minuty, aż staną się jasnozielone i delikatnie zmiękną. Następnie zanurz je w zimnej wodzie, aby zatrzymać gotowanie i zachować intensywny kolor.

Ser feta pokrusz na mniejsze kawałki. Na kromce chleba ułóż równomiernie szparagi i posyp je serem. Dopraw świeżo zmielonym czarnym pieprzem i startą skórką z cytryny, a na koniec delikatnie skrop octem balsamicznym. Przykryj drugą kromką chleba, przy czym obie zewnętrzne strony posmaruj cienko masłem. Umieść tosty w opiekaczu i tostuj do momentu, aż pieczywo nabierze złocistego koloru, a ser feta zacznie się delikatnie roztapiać.

Gofry czekoladowe z domową konfiturą malinową

Kolejna propozycja to doskonały wybór dla tych, którzy śniadania wolą „na słodko”. Bogaty smak czekoladowych gofrów równoważy kwaskowa konfitura z malin, dodając daniu owocowej świeżości z nutą aromatycznej wanilii. Maliny to skarbnica składników odżywczych! Dostarczają między innymi dawki witamin C, E oraz z grupy B, a także kwasu foliowego, magnezu czy wapnia. Są źródłem cennych antyoksydantów oraz błonnika i pektyn. Gofry czekoladowe z domową konfiturą malinową. Fot. materiały prasowe Składniki: 2 duże jaja

60 g roztopionego masła lub 50 g oleju roślinnego

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

225 g maślanki

120 g mąki pszennej lub orkiszowej

150 g cukru zwykłego lub brzozowego (ksylitolu)

45 g kakao w proszku

½ łyżeczki proszku do pieczenia

½ łyżeczki sody

¼ łyżeczki soli

Składniki na konfiturę: 3 szklanki malin (można użyć mrożonych)

½ szklanki cukru zwykłego lub brzozowego (ksylitolu)

sok z ½ cytryny

1 łyżeczka ekstraktu z wanilii Sposób przygotowania:

Zacznij od przygotowania konfitury. W rondelku umieść maliny, cukier i sok z cytryny. Wymieszaj składniki i podgrzewaj na średnim ogniu. Gdy składniki zaczną wrzeć, zmniejsz ogień i gotuj, mieszając od czasu do czasu. Pozwól malinom się rozpaść (powinno to zająć około 10-15 minut). Do gotujących się malin dodaj ekstrakt z wanilii i kontynuuj gotowanie jeszcze przez 2-3 minuty, aż dżem nieco zgęstnieje.

Następnie przygotuj ciasto na gofry. W dużej misce wymieszaj jajka, masło i wanilię. Zmiksuj maślankę z mąką, cukrem, kakao, proszkiem do pieczenia, sodą oczyszczoną i solą. Delikatnie połącz zawartość obu naczyń, aby uzyskać jednolitą masę. Posmaruj obie płyty gofrownicy olejem, a następnie wlej około 75 ml ciasta na środek każdej formy i piecz gofry, aż będą chrupkie. Podawaj z dżemem i świeżymi owocami.

26 maja to wspaniała okazja, aby w sposób szczególny okazać naszym mamom miłość i troskę. Chcąc jeszcze bardziej umilić ten dzień, warto przygotować pyszne śniadanie. Ten symboliczny gest na pewno wywoła uśmiech na twarzy ukochanej osoby i sprawi, że poranek stanie się wyjątkowo smaczny.

