Rabka-Zdrój dostała pieniądze na zabezpieczenie osuwiska na ul. Zakopiańskiej

Stabilizacja osuwiska to jedno z najważniejszych zadań infrastrukturalnych na terenie gminy Rabka-Zdrój, które będzie realizowane w najbliższym czasie. Pozwoli uporać się ze skutkami i zagrożeniami, jakie stworzyło osuwisko uaktywnione w 2022 r. Gmina najpierw otrzymała środki na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (ponad 121 tys. zł). Dodatkowo samorząd z własnych środków zapewnił przygotowanie dokumentacji projektowo-budowlanej.

W październiku 2023 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał gminie 4,8 mln zł na właściwe prace stabilizujące osuwisko, jednakże nie udało się wyłonić wykonawcy prac. To oznaczało, że samorząd nie mógł wykorzystać przyznanych środków.

9 stycznia 2024 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął ponowny wniosek burmistrza Rabki-Zdroju o udzielenie wsparcia dla robót polegających na stabilizacji osuwiska i odbudowie drogi gminnej. Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar wystąpił do ministra o możliwości ponownego przyznania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na to zadanie. W minionym tygodniu Minister Finansów przeznaczył środki na wnioskowane zadanie.