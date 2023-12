Ryba w galarecie na Wigilię 2023. Jak zrobić pysznego karpia i sandacza w galarecie? [PRZEPISY]

Ryba w galarecie na Wigilię 2023 – najlepsze przepisy naszych Czytelników. Karpie w galarecie i szczupak w galarecie po małopolsku to propozycje niebanalnych dań na świąteczny stół.

Karp w galarecie na Wigilię [PRZEPIS]

Karp w galarecie na Wigilię. Fot. 123 RF Przepis na tego karpia w galarecie dostałam od mojej koleżanki Marii. Robię go często, bo jest rewelacyjny. Należy go przygotować około dwa tygodnie przed Wigilią - mówi Janina Czaja z Krakowa. Składniki: karp

litr zimnej, wcześniej przegotowanej wody

1/4 l octu

3 duże łyżki cukru

1 i 1/2 dużej łyżki soli

3 duże cebule

5 liści laurowych

mała łyżeczka ziela angielskiego Wykonanie:

Wodę, ocet, cukier, sól, ziele angielskie, liście laurowe i pokrojoną w plasterki cebulę ugotować i ostudzić .

Obrane ryby wymyć i pokroić w dzwonka. Układać w słoikach przekładając cebulą z zalewy.

Zalać zalewą (ta ilość zalewy wystarcza na 3 słoje).

Słoje włożyć do zimnej wody, doprowadzić do wrzenia i gotować pięć minut.

Po ostygnięciu słoje wstawić w chłodne miejsce. Po 14 dniach ryba jest gotowa do zjedzenia.

Przepis Janiny Czai

Szczupak po małopolsku w galarecie na świąteczny stół [PRZEPIS]

Szczupak po małopolsku w galarecie na świąteczny stół. Fot. KGW z Woli Zabierzowskiej - Odkąd pamiętam, na naszych stołach królowały ryby. Szczupaka w galarecie przygotowujemy na szczególne okazje – opowiada Sylwia Ostrowska z Koła Gospodyń Wiejskich w Woli Zabierzowskiej. Zobaczcie przepis! Składniki oprawiony szczupak (1,2-1,5 kg)

2 duże cebule

2 filety śledzia solonego

1 filet około 30 dag sandacza

1 duża cytryna

5 szt goździki

1 bułka kajzerka

1 szklanka mleka

5 ziaren pieprzu i ziela angielskiego

3 szt liść laurowy

2 łyżki masła

2 jajka

3 łyżki żelatyny Dodatkowo 1 duża gaza

Wykonanie

1,5 litra wody, liście laurowe, ziele angielskie, goździki, skórka z cytryny i 1 cebulę ugotować na małym ogniu przez ok. 30 minut. Drugą cebulę pokroić w drobna kosteczkę i zeszklić na maśle.

Śledzia namoczyć. Szczupaka sprawić tak, aby zdjąć skórę pozostawiając razem z głowa i ogonem. Natrzeć skórę solą i pozostawić na 3 godziny w lodówce. Z mięsa usunąć ości, mięso skropić sokiem z cytryny pozostawić na około 2 godz.

Bułkę odcisnąć i zemleć razem z mięsem ze szczupaka i śledziem. Do masy dodać pokrojony w paseczki filet sandacza, dodać żółtka, sól pieprz i wegetę do smaku. Wszystko razem dokładnie wyrobić, na koniec dodać ubite białka, wszystko dokładnie wymieszać. Farszem nadziać skórę szczupaka.

Rybę owinąć ściśle w gazę, ułożyć w gęsiarce zalać przecedzoną wcześniej zalewą, gotować po przykryciem na wolnym ogniu godzinę (jeżeli wywar nie przykrywa w całości, pamiętamy aby po około 30 minutach obrócić rybę). Zostawić szczupaka w wodzie odlewając około 3 szklanek, dodać żelatynę, doprawić według uznania i zostawić do ostygnięcia. Około 1/3 zalewy wlać na półmisek, tak aby zastygło. Na zastygniętej galarecie ułożyć szczupaka. Pozostałą tężejącą galaretą zalać szczupaka.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej

Karp w galarecie z rodzynkami i goździkami [PRZEPIS]

Karp w galarecie z rodzynkami i goździkami. Fot. KGW z Konaszówki Składniki 1 kg karpia

5 dag jasnych rodzynek

5-6 goździków

1 łyżka octu

sól

pieprz

włoszczyzna

4 łyżki żelatyny

białko

Wykonanie

Karpia sprawić, odciąć głowę, płetwy, ogon i zachować głowę do wywaru. Opłukać, pokroić na dzwonki szerokości ok. 2-3 cm, osolić, oprószyć pieprzem, posypać tłuczonymi goździkami, skropić octem.

Ugotować wywar z odpadów rybnych i włoszczyzny. Wywar warzywny z głową z karpia po 30 minutach gotowania przecedzić przez sito, dalej dotować na małym ogniu przez 5 minut z pokrojonym w dzwonka karpiem. Gdy ryba jest już gotowa – wyjąć delikatnie na półmisek, włożyć opłukane rodzynki. Do gorącego wywaru dodać surowe białko w celu sklarowania. Przecedzić przez lnianą ściereczkę, dodać żelatynę i zalać karpia stygnącą, sklarowaną galaretą.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

