Sądecki sztetl - muzeum, które przychodzi do ludzi. Od 10 lat krzewi historię Żydów Sądeckich i świętuje sukcesy [ZDJĘCIA]

Przybliżenie sądeczanom oraz wszystkim zainteresowanym kultury, religii i historii Żydów oraz przedstawienie materialnego i duchowego wkładu ludności żydowskiej w rozwój Nowego Sącza - to głównie założenie organizacji Sądecki sztetl.

Jej historia rozpoczęła się dokładnie w dniu, kiedy odszedł Jakub Miller - ostatni strażnik pamięci o Sądeckich Żydach, który opiekował się zabytkami i dbał o to, aby przekazywać swoją wiedzę młodemu pokoleniu. Wśród osób, u których zasiał miłość do tej tematyki był Łukasz Połomski. To właśnie on założył organizację, która stała się bardzo ważna nie tylko na Sądecczyźnie.