Sandecja gra dziś w Legnicy jako… gospodarz. Starcie ekip z czołówki 1. ligi

„Duma Krainy Lachów” zgodnie z terminarzem miała podejmować ekipę z Dolnego Śląska u siebie, przy Kilińskiego 47, ale ze względu na prace budowlane wykonywane obecnie na obiekcie w Nowym Sączu, które jeszcze nie zezwalają na ligową rywalizację, potyczka musiała zostać przeniesiona na teren legniczan. „Biało Czarni” w bieżącym sezonie zanotowali już dziewięć meczów na wyjeździe i jeden „domowy”, z ŁKS w Łodzi zakończony przegraną 0:1.

W przypadku dzisiejszej potyczki Sandecji z Miedzią, wydaje się, że legniczanie mogą się cieszyć już przed pierwszym gwizdkiem.

- Zdarzyło mi się już zagrać w takim meczu. Dla nas jest to na pewno plus, gdyż omija nas długa podróż, a w najbliższy wtorek będziemy jechać do Rzeszowa na zaległy mecz – trafnie skomentował za pośrednictwem oficjalnej strony Miedzi trener zespołu Wojciech Łobodziński.