Sandecja przegrała arcyważny mecz. Zdecydował samobój. Zły dzień obrońcy sądeczan

Po spokojnym początku w szeregi sądeczan wdarł się ogromny niepokój gdy już w 7. minucie piłkę do własnej bramki skierował Bartków niefortunnie ją odbijając. Miejscowi, co zrozumiałe, próbowali szybko odrobić straty, ale brakowało im szczęścia i precyzji. Najpierw po dośrodkowaniu Sobczaka w polu karnym powalony został Wilczyński, ale arbiter mimo głośnych pretensji sądeczan nie podyktował „jedenastki”. W 19. minucie znów swojej szansy szukał Wilczyński, ale po uderzeniu przewrotką udało się zyskać jedynie rzut rożny. Winy próbował też odkupić Bartków – dwukrotnie uderzał jednak niecelnie. Na sześć minut przed końcem regulaminowego czasu gry pierwszej połowy, Sandecja przeprowadziła kontrę, Wilczyński poprowadził piłkę w kierunku „szesnastki”, odegrał do Gołębiowskiego, ale ten posłał piłkę tuż obok słupka. Szkoda, bo mógł to być tzw. gol do szatni.