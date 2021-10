"Siesta w Dworku" - krakowskie spotkanie z podróżnikiem i radiowcem Marcinem Kydryńskim

Wydana w 2016 roku "Biel" podsumowała ćwierć wieku podróży Marcina Kydryńskiego po Afryce. Była opowieścią intymną, zapisem tego, co doznane. Towarzyszyły jej autorskie fotografie. Silnie subiektywne spojrzenie jako dopełnienie własnego języka. "Dal" to niejako „prequel” do "Bieli". Opowiada o Afryce minionej. Pretekstem do tych opowieści stają się dawne fotografie, pocztówki, listy, mapy, ryciny – wszystkie z bogatej kolekcji autora.

- Dawne pocztówki z Afryki. Skupuję je na aukcjach i targach staroci, w antykwariatach. U bukinistów na brzegu Sekwany, ilekroć mieszkam obok, przy ulicy Saint-Severin. Kolekcjonuję spojrzenia i milczenie; kolejne nadzieje na trwanie, na ponowne spotkanie po wieku, na lichą, jaką bądź nieśmiertelność, choćby na kartach książki - tłumaczy autor.