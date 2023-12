Skrzydła stały się małopolskim symbolem tegorocznych świąt. Przypominają o czynieniu dobra

- Poprzez akcję „Małopolska uskrzydla” chcemy zachęcić mieszkańców naszego regionu do dzielenia się drobnymi, miłymi gestami, które pozornie nieistotne mogą okazać się dla otaczających nas osób bardzo ważne - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Narodowe Archiwum Cyfrowe to miejsce w sieci, gdzie można przeżyć prawdziwą podróż w czasie. Na zgromadzonych tam archiwalnych fotografiach można zobaczyć również Nowy Sącz. Jak wyglądał kiedyś? Jak…

- Będą i skrzydła, i rozmowy o różnych wymiarach dobra, i zachęty do niesienia pomocy tym, którzy tego potrzebują. Małopolska po raz pierwszy wychodzi ze swoją akcją poza województwo – charakterystyczne skrzydła pojawią się nie tylko w Zatorze czy Krakowie, ale też w Gdyni. Będzie też można oddać krew - czytamy w komunikacie UMWM.

Aby każdy mógł sobie dodać skrzydeł powstał również mobliny mural, który rozpoczął już podróż po małopolskich miasta. Będzie on towarzyszył akcji „Choinki pod choinkę – od RMF FM i Małopolski” w ramach której od 23 lat rozdawane są świąteczne drzewka.

Zadowolenia z możliwości udziału w akcji nie kryje mgr Mors. - Motyw skrzydeł jest już dość popularny i ktoś mógłby powiedzieć, że banalny. Ale ja jeszcze takich skrzydeł anioła nie robiłem. Chodzi o propagowanie dobra, dlatego w to wszedłem bez wahania - przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.

Zapowiada, że powstanie jeszcze jeden „skrzydlaty” mural, jednak nie wybrano jeszcze dla niego lokalizacji. Na pewno będzie to stały mural, ja chciałbym aby to był Nowy lub Stary Sącz. Szukam jakieś ściany i będę chciał przekonać organizatorów akcji do mojego pomysłu - dodaje Mors.