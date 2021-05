Słomniczanka ostro ruszyła do gry o utrzymanie w IV lidze. "Widać zespół, który wie, o co walczy" Tomasz Bochenek

Piłkarze Słomniczanki podczas meczu z Unią w Oświęcimiu Jerzy Zaborski

- Doszli do nas głównie zawodnicy ofensywni - pomocnicy i napastnik. Bo chcemy atakować, strzelać bramki. Trochę pracy czeka nas w grze obronnej, ale w ostatnim meczu z Rajskiem poza jednym błędem - nieporozumieniem środkowych obrońców - wyglądało to nieźle - analizuje trener Leszek Janiczak, który zimą przyszedł do Słomniczanki i zamierza utrzymać ją w IV lidze.