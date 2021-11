Sokół Kocmyrzów. Trener Michał Guja: Dobry wynik, ale zaliczka nie jest wielka

W tym sezonie małopolska IV liga składa się jeszcze z dwóch grup, w czerwcu jednak nastąpi potężna selekcja. W obu grupach drużyny walczą o to, by znaleźć się w czołowej "ósemce", bo właśnie ósme miejsce będzie najniższym dającym przepustkę do nowej, połączonej IV ligi.