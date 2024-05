SP Wierzchosławice, czyli drużyna na mistrzowskim etacie wśród dziewcząt U-12 w Pucharze Tymbarku w Małopolsce

W meczu decydującym o mistrzostwie Małopolski SP Wierzchosławice pokonały SP Domosławice 3:2. Losy spotkania rozstrzygnęły się w ostatniej akcji. Gola na wagę zwycięstwa zdobyła Eliza Zuziak, kompletując tym samym hat-tricka.

- Myślę, że los nie mógł napisać bardziej dramatycznego scenariusza, godnego spotkania finałowego – powiedziała po meczu bohaterka ostatniej akcji meczu finałowego. - Na pewno, z jednej strony, mamy się dobrze bawić w Pucharze Tymbarku, ale też po to przyjeżdża się na finał wojewódzki, żeby dać z siebie jak najwięcej. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, można walczyć o najwyższe cele i to nam się udało. Na pewno indywidualny dorobek bramkowy każdego cieszy, ale w naszym przypadku najważniejsza jest drużyna. Każda zawodniczka wniosła swoją cegiełkę do sukcesu i to jest najważniejsze.