Strefa Przemysłowa zagrożeniem dla Krakowa: ważne oświadczenia na debacie o Nowej Hucie

- Wyniki badań oraz potrzeba rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości tego terenu skłoniły nas do zorganizowania pierwszej z serii debat - mówi Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego. - Chcieliśmy przekazać mieszkańcom rzetelne informacje na temat potencjalnych skutków utworzenia Strefy Przemysłowej, którą postrzegamy jako zagrożenie. Dlatego zaprosiliśmy ekspertów oraz przedstawicieli władz miasta. Niestety, firma ArcelorMittal nie odpowiedziała na nasze zaproszenie, co uważamy za dużą stratę - dodaje.

W maju 2024 roku Krakowski Alarm Smogowy (KAS) przedstawił wyniki badań opinii publicznej. Wynika z nich, że większość mieszkańców Nowej Huty sprzeciwia się utworzeniu Strefy Przemysłowej na terenie kombinatu, co pozwoliłoby firmom na omijanie norm dotyczących zanieczyszczeń. Mieszkańcy są za kontynuowaniem działalności przemysłowej, pod warunkiem stosowania nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii.

Zastępca prezydenta Krakowa: Brak zgody na Strefę Przemysłową w Hucie

- Nie będziemy podejmować decyzji o przejęciu terenu bez pełnej wiedzy o jego stanie, w tym ewentualnym skażeniu. Nikt nie podpisze umowy na przejęcie terenu bez pewności, że nie wymaga on kosztownej remediacji - podkreślał.

Sęk odniósł się również do możliwości przejęcia terenu przez miasto.

Ekspert ds. ochrony środowiska: Strefa Przemysłowa to zagrożenie dla Krakowa

Kazimierz Liszka, były pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zna tereny Kombinatu od podszewki. - W Strefach Przemysłowych umieszcza się przemysł szczególnie szkodliwy, co w praktyce oznacza bardzo uciążliwe zakłady chemiczne. Emisje takich zakładów są ciężko wykrywalne i bardzo szkodliwe, a nasze instytucje nie mają obecnie możliwości ich monitorowania - podkreślał.

Monitoring wizyjny jako narzędzie kontroli emisji?

Podczas pytań od publiczności jedna z mieszkanek pytała o monitoring wizyjny mający kontrolować przemysłowy obszar w Hucie. Obecnie system pokazuje głównie ruch drogowy i stadninę koni.

Powinniśmy dążyć do takiego monitoringu, jeśli jest to oczekiwane społecznie. Trzeba to jednak skoordynować z działaniami służb inspektoratu środowiska. Myślę, że w ciągu kilku tygodni będziemy mogli przedstawić konkretny plan - odpowiedział Łukasz Sęk.

Debatę zorganizował Krakowski Alarm Smogowy przy współpracy z nowohuckim Domem Utopii - Międzynarodowym Centrum Empatii.