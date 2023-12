Świąteczny makowiec bez jajek, cukru i mąki. Za to z dodatkiem miodu, bakalii i bananów. Zobaczcie przepis!

Świąteczny makowiec bez jajek, cukru i mąki [PRZEPIS]

Składniki:

150 g zmielonego maku

150 ml mleka

2 małe banany

1/3 szklanki płynnego miodu

50 g rozpuszczonego masła

1/2 szklanki rodzynek

1/2 szklanki mielonych orzechów laskowych

1/4 szklanki suszonej żurawiny

50 g kandyzowanej skórki pomarańczowej

2 łyżki jagód goji

4 płaskie łyżki błyskawicznej kaszki manny

Składniki na polewę:

100 g marcepanu

3 łyżki śmietanki kremówki

płatki migdałowe do posypania po wierzchu

Wykonanie:

Do rondelka wlać mleko, doprowadzić do wrzenia, zdjąć z palnika, zaraz wsypać zmielony suchy mak, wymieszać. Zostawić do ostygnięcia.

Banany zmiksować blenderem, dodać do ostudzonego maku. Wlać miód, rozpuszczone masło, wymieszać łyżką. Dodać rodzynki, orzechy laskowe, żurawinę, skórkę pomarańczową, jagody goji, ponownie wymieszać. Wsypać błyskawiczną kaszkę mannę, jeszcze raz wymieszać.

Wyłożyć do tortownicy o średnicy 21-22 cm, wyrównać. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piec ok. 45-50 minut. Ostudzić.

Do rondla wlać śmietankę kremówkę, dodać rozdrobniony marcepan. Podgrzewać, cały czas mieszając aż do uzyskania jednolitej polewy (można w razie potrzeby dodać o łyżkę kremówki więcej). Gorącą polewą polać makowiec, wyrównać. Zaraz posypać płatkami migdałowymi.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”.