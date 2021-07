Światowa premiera filmu "Annette" jednocześnie na otwarciu festiwalu w Cannes i w krakowskich kinach

Nowy film mistrza awangardowego kina Leosa Caraxa to ponadczasowa opowieść o miłości, zazdrości i zemście. W jej centrum znajduje się komik Henry oraz Ann, śpiewaczka o międzynarodowej sławie. W świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę, ale ich życie odmienią narodziny pierwszego dziecka - Annette, dziewczynki o wyjątkowym darze.

Do swojej pierwszej anglojęzycznej produkcji, Leos Carax zaangażował zdobywczynię Oscara Marion Cotillard ("Niczego nie żałuję - Edith Piaf") oraz nominowanego do Oscara Adama Drivera ("Historia małżeńska"). Scenariusz, muzykę i piosenki do filmu stworzył amerykański zespół Sparks, znany ze swojego ekscentrycznego wizerunku scenicznego i syntezatorowych piosenek.