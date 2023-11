Sylwester w Zakopanem. Zainteresowanie jest bardzo duże. Nadal nie wiadomo, co z koncertem TVP

Do sylwestra pozostało osiem tygodni. To niespełna dwa miesiące. Przed pandemią o tej porze roku większość miejsc była już zajęta. Gdy koronawirus zaatakował, rezerwacje zaczęły spływać w ostatniej chwili. Ten trend utrzymuje się do chwili obecnej, choć tzw. okienko rezerwacyjne w przypadku sylwestra i tak jest o wiele dłuższe niż dla innych terminów.

Miejsca noclegowe nadal są

Kilka dni temu pojawiła się w internecie informacja, że miejsc noclegowych na sylwestra już nie ma. - Aż tak dobrze to nie ma – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem. - Miejsca są, w różnych standardach. I to u gaździny w Kościelisku, jak i w hotelach pięciogwiazdkowych w Zakopanem. Choć trzeba przyznać, że szybkość sprzedaży jest dużo wyższa niż zakładaliśmy. Jeśli dynamika sprzedaży się utrzyma, możemy osiągnąć podobny wynik do ostatniego, przedcovidowego roku 2019 – dodaje.