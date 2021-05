Syrop z mniszka lekarskiego - przepis. Jak zrobić syrop i miód z mniszka? Przepis Czytelniczki

Co roku miód z mniszka przygotowuje nasza Czytelniczka Stanisława Kęska. Z entuzjazmem i pasją tworzy niepowtarzalne smaki polskiej kuchni. W przygotowanych daniach łączy tradycję z nowoczesnością. Zdrowe odżywianie to priorytet, którym kieruje się przy układaniu przepisów kulinarnych. Kreatywne podejście sprawia, że wykorzystuje dobra natury w postaci gotowych przepisów mających lecznicze działanie podnoszące odporność oraz kondycję organizmu.

Wykonanie:

Świeże kwiaty mniszka lekarskiego, zalej wodą i pozostaw na 3 godziny. Po upływie wskazanego czasu, włóż je do garnka i gotuj przez 15 min. Pod koniec gotowania dodaj sok z cytryny.

Następnie przecedź przez sitko. Do uzyskanego wywaru dodaj cukier i wymieszaj. Ponownie gotuj wywar do dwóch godzin, aż uzyskasz miodowa konsystencję.

Gotowy syrop wlej do słoiczków, zakręć, ustaw do góry dnem i pozostaw do wystudzenia.

Przechowuj w suchym i zaciemnionym miejscu.

Stosuj leczniczo, zwłaszcza przy infekcjach wywołanych przez wirusy i bakterie; doskonały dla dzieci i dorosłych.