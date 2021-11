"Szpicel", "Człowiek z Rio", "Szalony Piotruś". Jean-Paul Belmondo w kinie Kika

6 września tego roku zmarł Jean-Paul Belmondo - legenda światowej kinematografii. W wieku 17 lat zaczął grać na scenie. Ukończył studia aktorskie i zaczął karierę od ról drugoplanowych. Sławę przyniosła mu rola w filmie "Do utraty tchu" Jean-Luca Godarda z 1960 roku. Rola Michela Poiccarda (Laszlo Kovacsa) przyniosła mu sławę nie tylko we Francji, Belmondo stał się jednym z najważniejszych postaci europejskiej komedii i kina akcji. Kolejne role to kolejne sukcesy Belmondo: "Cartouche zbójca", "Człowiek z Rio" czy "Szalony Piotruś" z 1965 roku.

Od 15 do 17 listopada kino Kika zaprasza fanów talentu francuskiej legendy na mini przegląd filmów z udziałem aktora. Filmy będą wyświetlane o godz. 19.00. Bilety w cenie 10 zł.

"Szpicel", reż. Jean-Pierre Melville, Francja/Włochy 1962

15 listopada, godz. 19:00