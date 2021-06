"Sztuki odlotowe”, czyli street art dla młodych w Krakowie

W plenerach Muzeum Lotnictwa Polskiego odbywać się będą warsztaty, wystawy, pokazy i spotkania z wysokiej klasy artystami, którzy dzielić się będą z młodzieżą tajnikami swojej pracy oraz zachęcać do wspólnego tworzenia. Główny punkt festiwalowy to kreatywne warsztaty plastyczne dla młodzieży, które odbędą się 1 do 3 lipca. Podczas festiwalu będzie można również rozwijać swoje talenty muzyczne.

Ponadto, przygotowując się do warsztatów będzie można spacerować Szlakiem Krakowskiego Street Artu, a także obejrzeć tematyczne wystawy, zagrać w gry uliczne i zobaczyć, jak na żywo powstaje wielkoformatowy mural.

Organizatorzy zapraszają do udziału w festiwalu przede wszystkim krakowską młodzież w wieku 13-26 lat, chętną do kreatywnego zagospodarowania swojego czasu. Aby zapisać się na festiwal, należy wypełnić elektroniczny formularz, który będzie dostępny do 25 czerwca.