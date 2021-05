Ta piosenka została hymnem UEFA EURO 2020. Bono, The Edge i Martin Garrix wykonują "We Are The People”

Oficjalna piosenka UEFA EURO 2020, po ponad roku oczekiwania i utrzymywania w tajemnicy, wreszcie pojawiła się w serwisach cyfrowych. Utwór „We Are The People” to połączenie młodego pokolenia w osobie Martina Garrixa oraz kultowych muzyków U2: Bono i The Edge. Cała trójka artystów pojawiła się w oficjalnym klipie do piosenki. Wizuale doskonale komponują się z utworem oraz jego inspirującym, podnoszącym na duchu przekazem.

Już od wczesnych etapów trwającego aż trzy lata procesu twórczego Garrix miał przeczucie, że wokal Bono idealnie wpasuje się w „We Are The People”. Wizja Martina okazała się możliwa do zrealizowania, gdy zarówno Bono, jak i jego kolega z zespołu U2, The Edge, zgodzili się na współpracę z producentem. Bono napisał tekst i skomponował melodię, a The Edge stworzył gitarowe riffy, co zaowocowało idealnym połączeniem charakterystycznego brzmienia wszystkich artystów.