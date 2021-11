Tatry. 57-latek miał zawał na szlaku. Pomogli mu inni turyści, a następnie policja i TOPR

Do zdarzenia doszło w piątek 12 listopada. - Czynności resuscytacyjne u mężczyzny, u którego doszło do zatrzymania akcji serca prowadzili najpierw turyści do chwili, gdy na miejsce przyleciał policyjny śmigłowiec z ratownikami TOPR na pokładzie - informuje Komenda Główna Policji.

Ratownicy natychmiast przystąpili do dalszej resuscytacji i przywrócili u pacjenta krążenie i oddech. Przytomnego poszkodowanego natychmiast przetransportowano "Sokołem" do Szpitala Powiatowego w Zakopanem.

W Tatrach zapowiada się kolejny słoneczny dzień. Wędrowcy muszą jednak uważać na lód.

- W wyższych partiach Tatr miejscami zalega cienka warstwa śniegu oraz występują liczne oblodzenia (np.: przechodząc koło Wodospadu Siklawa, idąc w stronę Czarnego Stawu pod Rysami, wokół Morskiego Oka czy udając się w stronę Przełęczy pod Chłopkiem), szczególnie w godzinach porannych oraz na północnych stokach, gdzie zalodzenia utrzymują się cały dzień, jest bardzo ślisko. Warunki do uprawiania turystyki w tej części Tatr są trudne. Dodatkowym utrudnieniem może być wzmagający się wiatr w partiach graniowych - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.