Tatry. Spore wydatki TPN na remontowanie szlaków i... utrzymanie toalet na szlakach

TPN przedstawił właśnie zaktualizowany plan zamówień publicznych na 2021 roku. Najwięcej pozycji dotyczy planowanych remontów szlaków w tym roku. Park zamierza w tym roku remontować szlaki z Psiej Trawki na Waksmundzą Polanę (ok. 589 tys. zł), z Cyrhli na Kopieniec (ok. 349 tys. zł), z Kuźnic na Kalatówki (ok. 219 tys. zł) i dalej na Polanę Kodratową (ok. 272 tys. zł) i na Przełęcz pod Kopą Kondradzką (328 tys. zł), z Przysłopu Miętusiego na Jaworzynę Miętusią (ok. 302 tys. zł). Przewidziano także remont szlaku w Dolinie Białego wraz z naprawą ośmiu kładek i schodów (ok. 773 tys. zł), z Hali Kondratowej na Kondracką Przełęcz (ok. 350 tys. zł), a także wspomniany wyżej szlak z Kasprowego Wierchu na Kopę Kondracką szacowany na ok. 1 mln zł. W planach jest także poprawienie szlaku na Rysy znad Czarnego Stawu. To ma kosztować ok. 200 tys. zł. Do tego TPN chce w tym roku ogłosić przetarg na remont szlaków w Dolinie Tomanowej (ok. 200 tys. zł).