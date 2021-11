Tatry. TOPR dzięki dronowi namierzył zabłąkanych w nocy w górach turystów

Dlatego pogotowie podjęło decyzję o wyprawie ratunkowej. Czterech ratowników o godz. 23.30 ruszyło z centrali. Zabrali ze sobą drona. - O godz. 1.35 przez kamerę umieszczoną w dronie, wypatrzono w rejonie Siklawy dwie osoby. Tam udali się ratownicy, którzy o godz. 2 dotarli do poszukiwanych turystów, których po godz. 3 doprowadzono do schroniska - informuje Adam Marasek.

Dron został wykorzystany w czasie akcji wieczorem 27 października. Jak informuje Adam Marasek w kronice TOPR, tego dnia o godz. 20 do centrali nadeszło zgłoszenie. Zadzwonił turysta ze schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. Poinformował, że do schroniska nie dotarli dwaj jego koledzy, z którymi wyruszył z Wodogrzmotów Mickiewicza. Z uwagi na fakt, że oni szli wolniej, on rozłączył się z nimi i ruszył w drogę sam.

Giewont nieustannie przyciąga. To, co sprawia, że nie każdy podejmie się zdobycia "świętej góry ceprów", to fakt, że na koniec wędrówki zostaje wspinaczka na szczyt przy pomocy łańcuchów. Ten odcinek…

Drony trafiły na wyposażenie TOPR już kilka miesięcy temu. Były testowane w Tatrach zarówno latem, jak i zimą. TOPR sprawdzał je nawet na wysokościach Rysów, Świnicy, Ciemniaka, czy Przełęczy pod Chłopkiem. Maszyny, które trafiły do TOPR, są wyposażone w kamery hybrydowe - czyli połączenie zwykłej kamery z kamerą termowizyjną. Szczególnie ta druga okazała się w tym przypadku przydatna w przeczesywaniu Tatr w poszukiwaniu osób zaginionych po zmroku. Drony ratowników są wyposażone w oświetlenie do 200 metrów. Są one wyposażone w specjalny mechanizm do zrzutu. Dzięki temu można przy użyciu drona przetransportować mniejsze potrzebne rzeczy dla osób potrzebujących, które czekają na przybycie ratowników. Taki pakunek może ważyć ok. dwa kilogramy. To może być folia termiczna, napój czy np. krótkofalówka, która ułatwi nawiązanie kontaktu z poszkodowanym. Ponadto w dronie został zainstalowany głośnik, dzięki czemu ratownicy będą mogli przekazać komunikaty np. turystom, którzy pomylili szlak i nakierować ich na właściwą ścieżkę.