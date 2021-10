Tatry. Wschodnia ściana Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego nadal może być zagrożeniem

Chodzi o duży obryw skalny, do jakiego doszło w ostatni piątek. Wówczas odpadła cała Turnica Kurczaba na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego. Obryw ma ok. 100 metrów wysokości.

- Rejon obrywu zbadali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. Wykorzystali tzw. skaning laserowy. A że ściana ta jest od kilku lat tematem ich badań, poprzednie badania robili ok. miesiąca wcześniej. Dlatego będą mieli dokładne porównanie i wyniki tego co tam spadło – mówi Maria Król z TPN. Choć wyników ostatecznych nie ma, już wiadomo, że na pewno ta ściana będzie mocno aktywna. - Dlatego naukowcy z Uniwersytet Śląskiego zarekomendowali już, by park zastanowił się nad zamknięciem tego rejonu Tatr – do czasu aż luźne masy skalne na tej ścianie nie spadną.

Na razie TPN nie podjął jeszcze decyzji ws. zamknięcia tego rejonu Tatr. Sam wcześniej chce zrobić dokładną analizę obrywu – przy użyciu drona.