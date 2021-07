Tatry. Zbudują kanalizację na Halę Gąsienicową. Po drodze staną stacjonarne szalety na Psiej Trawce

Planowana kanalizacja ma zostać poprowadzona od Brzezin, od tamtejszej leśniczówki. Ścieki stamtąd popłyną do oczyszczalni ścieków w Nowym Targu.

- Jest to nasz plan na przyszłość. Na pewno tych robót nie rozpoczniemy w tym roku. Być może w następnym. Wszystko jednak zależy od tego, czy uda nam się pozyskać fundusze na to zadanie – mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Decyzja środowiskowa to jeden z etapów przygotowania dokumentacji dla tej inwestycji. Musiała zostać wydana z uwagi na fakt, że roboty prowadzone będą na terenie chronionym. Z tą decyzja TPN może wnioskować o pozwolenie na prace budowlane.

Planowana kanalizacja na Halę Gąsienicową to kolejny etap dużego programu, w ramach którego TPN chce całkowicie wyprowadzić ścieki z Tatr. Na wiosnę park poprowadził sieć kanalizacyjną do schroniska na Hali Kondratowej. Dodatkowo sieć kanalizacyjna została dociągnięta do wylotu dolin Mała Łąka i Strążyska. Tam powstają już nowe stacjonarne toalety.