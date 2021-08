Tęgoborze. Porzucił prowadzenie baru i agroturystyki dla malowania. W ciągu dwóch lat namalował ponad 200 pejzaży [ZDJĘCIA]

Jak wspomina Janusz Ryba, już jako mały chłopiec chętnie i z przyjemnością malował. Z łatwością jako uczeń szkoły podstawowej potrafił przelać na papier to, co widział. Robił to też bardzo szybko - zadane przez nauczycieli rysunki powstawały w mgnieniu oka, a potem pomagał kolegom z klasy, którym malowanie przychodziło z trudem.

Pasja do malowania sprawiła, że kiedy tylko pojawiła się taka możliwość - wydarzyło się to dopiero po kilkudziesięciu latach - postanowił zająć się tworzeniem pejzaży. Szybko stało się to jego ulubionym zajęciem, któremu poświęca teraz każdą wolną chwilę.