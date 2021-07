Tłumy pielgrzymów na Rusinowej Polanie. Tak obchodzono uroczystości 160-lecia objawień Matki Boskiej Jaworzyńskiej [ZDJĘCIA]

Wszystko zaczęło się w 1860 roku, gdy na Rusinowej Polanie Matka Boża ukazała się 14-letniej pasterce Marysi Murzańskiej. Objawienie miało miejsce na Rusinowej Polanie. Wtedy w letni wieczór dziewczynka zajęta czymś w szałasie spostrzegła, że część z jej owiec czy krów gdzieś się zapodziała. Polanę zakryła mgła. Dziewczynka z różańcem w ręku zaczęła biegać i szukać zagubionego stada.

„Matko Boża, gdzie moje owieczki?” - wołała. Wtedy na jednym z drzew zobaczyła blask, wielką jasność a w niej „piękną Panią”. Ta obiecała jej, że stadko wkrótce się znajdzie. Tak też się stało. Matka Boża kazała jej opuścić Polanę Rusinowa, bo „grożą jej duchowe niebezpieczeństwa”. Nakazała także upominać ludzi, by nie grzeszyli i by pokutowali za dawne winy. Początkowo pasterze modlili się przy papierowym wizerunku Matki Bożej zawieszonym na drzewie, na którym Marysia zobaczyła Maryję. Z czasem na Wiktorówkach powstała kapliczka, później rozbudowywana. Teraz jest to miejsce wyjątkowe – liczne odwiedzane przez górale, ale i turystów.