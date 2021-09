To, co najlepsze w mocnym rocku nad Wisłą. Illusion i Luxtorpeda zagrają w krakowskim Hype Parku

Illusion pochodzi znad morza. Powołali go do życia w 1992 roku czterej tamtejsi muzycy: wokalista i gitarzysta Tomasz Lipnicki, gitarzysta Jerzy Rutkowski, basista Jarosław Śmigiel i perkusista Paweł Herbasch. Jako jedni z pierwszych w Polsce zainspirowali się oni modnym wówczas nurtem grunge i twórczością takich zespołów jak Nirvana, Soundgarden czy Alice In Chains. Nic dziwnego, że szybko zdobyli dużą popularność.

Debiutancki album zespołu ukazał się już rok po rozpoczęciu przezeń działalności. W tym samym czasie Illusion wystąpił w powodzeniem na dużych festiwalach rockowych – choćby w Jarocinie czy na Marlboro Rock-In w Warszawie. Koncerty sprawiły, że muzyka grupy nabrała jeszcze większej mocy. Efektem tego był jej drugi album, na którym znalazły się bardziej agresywne utwory w stylu Pantery, Biohazard czy Rage Against The Machine, łączące ostre riffy z rapowymi wokalami.