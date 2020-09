To nie koniec plenerowych atrakcji. Wrześniowe wydarzenia w ArtSferze MNK

Zielona przestrzeń ArtSfery MNK to miejsce, które krakowianie mieli już okazję poznać podczas wydarzeń organizowanych tu w lipcu i sierpniu. Koncerty, kino letnie, joga i warsztaty dla dzieci, które cieszyły się zainteresowaniem, Muzeum Narodowe będzie kontynuowało także we wrześniu.

Koncertowe lato w ArtStrefie zainaugurowała entuzjastycznie przyjęty występ jazzowego krakowskiego zespołu Boba Jazz Band. W kolejnych tygodniach można było posłuchać występów, m.in. Lidii Jazgar, kwintetu smyczkowego Fresco Sonore czy koncertu inaugurującego Sinfonietta Festiwal. We wrześniu w ArtSferze odbędą się kolejne koncerty, zagrają tu Arto Trio (12.09), Badji Band (19.09), The Afronautus (26.09) , a także Kwartet Smyczkowegy Bonjour – Don’t worry by happy! (27.09).

W sobotę, 26 września po raz kolejny tego lata będzie okazja, by odkryć tajemnice dawnego hotelu Cracovia, symbolu nowoczesności, największego i najbardziej luksusowego i wyjątkowego krakowskiego hotelu w czasach PRL-u, który gościł wielkie artystyczne gwiazdy. To tu znajdowały się luksusowe sklepy, restauracja czy siedziba Orbisu. We wnętrzach można podziwiać niezwykłe, lśniące mozaiki. Spacer będzie okazją do odkrycia fenomenu tego niezwykłego miejsca, kryjącego przeróżne historie.