Trener Hutnika Krzysztof Lipecki: Mecze będziemy wygrywać defensywą

Skład i ustawienie Hutnika są w tym momencie optymalne?

Myślę, że tak, oczywiście biorąc pod uwagę to, co mamy. Ale są zawodnicy, którzy pukają do pierwszego składu i też dają sygnały, że chcą grać - ja się bardzo cieszę, że jest ich coraz więcej. Drużynie pokazaliśmy, że nie przywiązujemy się do jednego ustawienia. Na tę chwilę decydujemy się na ustawienie piątką z tyłu i to przynosi niezłe efekty, natomiast chcemy cały czas zespół rozwijać. Jeśli któryś z zawodników będzie wyglądał bardzo dobrze, to nie stoi na przeszkodzie, żeby w fazie budowania akcji przechodzić na inne ustawienie, grać z trzema napastnikami, nie jest to problem. Na razie w tym ustawieniu jesteśmy dopiero po dwóch meczach. Zremisowaliśmy i wygraliśmy – oczywiście z bardzo trudnym rywalem, Ruchem, to trzeba docenić, ale nie popadamy na pewno w hurraoptymizm. Myślę, że zasłużenie drużyna wywalczyła to zwycięstwo, jednak wiemy, jak dużo jeszcze pracy przed nami.