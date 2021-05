Trener Sandecji po wygranej: „Nie trzeba mi lodu na głowę”

– Moim zawodnikom należą się słowa uznania. Mecz z Koroną był bardzo trudny – przyznał na pomeczowej konferencji prasowej opiekun „Biało–Czarnych” Dariusz Dudek cytowany przez oficjalną witrynę internetową nowosądeckiego klubu Sandecja.pl.

– W pamięci miałem moją pierwszą porażkę w tym sezonie właśnie przeciwko Koronie (w Kielcach sądeczanie przegrali po niezłej grze 0:1 – przyp. red.). Na szczęście los się odwrócił i to my mamy dziś dość długą passę zwycięstw. Myślę, że jest to wynik, który może robić wrażenie.

– Nie trzeba mi dawać lodu na głowę. Robimy swoją robotę, cały czas chcemy wygrywać każdy mecz, mieć te trzy punkty.

– Wracając do samego meczu, Korona słynie z tego, że w swoich szeregach ma piłkarzy, którzy potrafią grać techniczną piłkę, ale jest to również zespół walczaków. My byliśmy jednak dobrze zorganizowani, co spowodowało, że strzeliliśmy dwa gole.