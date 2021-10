Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności w Krakowie

Podczas uroczystości dr Mateusz Szpytma podkreślił, że wszystkich odznaczonych łączy miłość do Polski. - To należy nagradzać. Dziś nadszedł ten czas, że ojczyzna was wynagradza.(...) Wasza postawa będzie drogowskazem dla wszystkich, którzy po was przyjdą - dodał.

Głos zabrał także Adam Lach, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiej „Solidarności”. Po dokonaniu aktu dekoracji z rąk Zastępcy Prezesa IPN, w imieniu odznaczonych przemówił również dr Wojciech Frazik, uhonorowany dziś pracownik krakowskiego Oddziału IPN.

Uroczystość poprowadził dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie.

Po zakończeniu części oficjalnej, wystąpił duet krakowskich muzyków: Emilia Pływacz – wokal oraz Marek Pawełek – pianino.

Krzyże Wolności i Solidarności nadawane są działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989. Tym zaszczytnym odznaczeniem Prezydent RP honoruje zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL. Odznaczenie wzorowane jest na przedwojennych Krzyżach i Medalach Niepodległości.

Lista odznaczanych