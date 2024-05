Velo Huta, czyli wielkie rowerowe święto w Nowej Hucie

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta po raz czwarty już zaprosił na wielkie rowerowe święto otwierające sezon. Oprócz przejażdżki były pokazy mistrzów w sportach wrotkarskich, rower produkujący bańki mydlane, kapela grająca na instrumentach dętych i mobilny pumptrack i piknik.

Sercem wydarzenia był mistrzejowicki skatepark, na którym wystąpili sportowcy ze Stowarzyszenia Sportowego Cool Team, a także BMX School i Akademii Rolkarza. Mistrzowie w sportach wrotkarskich zaprezentowali profesjonalne techniki jazdy na rolkach, deskorolkach i BMX. były także otwarte warsztaty, w których każdy mógł spróbować swoich sił.

Impreza Velo Huta to także przygotowanie do sezonu – na plantach znalazło się stoisko serwisu rowerowego Tomar. Można było oddać swój pojazd specjalistom, by zerknęli na to, jak się ma po zimowej przerwie, a także zaplanować trasy rowerowe z pomocą ekspertów z Wiatru w szprychach.