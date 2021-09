Viki Gabor rozpoczyna rok szkolny księżycowym krokiem. Nowy teledysk krakowskiej piosenkarki

Dokładnie rok temu ukazała się debiutancka płyta Viki Gabor, którą wydał polski oddział Universalu. "Getaway (Into My Imagination"" okazała się sukcesem. Krążek pokrył się złotem, sprzedając się w nakładzie ponad 15.000 egz. Mimo to młoda wokalistka rozstała się ze swym dotychczasowym wydawcą i podpisały nowy kontrakt. Teraz czternastolatka nagrywa dla Sony Music.

Pierwszym efektem prac w studio jest piosenka „Moonlight”, którą Viki stworzyła wraz z Jeremim Sikorskim oraz Mikołajem Trybulcem. Utwór otwiera nowy rozdział w karierze artystki – singiel, co nie tak częste u Viki, jest w większości po polsku i traktuje o rozterkach w jej codziennym życiu. „Moonlight” to również ukłon w stronę fanów, a jednocześnie idolki Viki – Ariany Grande.