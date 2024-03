W kwietniu ma rozpocząć się proces przeciwko byłej prezes klubu Wisła Kraków. Szkody finansowe liczone są w milionach

Na co szły pieniądze?

W sprawie podejrzanych jest siedem osób: poza Marzeną S-C. były wiceprezes Damian D., były członek zarządu Robert S., były przewodniczący rady nadzorczej Tadeusz C., były wiceprezes Daniel G., Jose B. i Anna M.Z.

Według ustaleń śledczych zarobione w ten sposób środki były dzielone między uczestników grupy, finansowano z nich także działania członków innej grupy przestępczej, co pozostaje objęte odrębnym postępowaniem. Z środków wyprowadzonych z klubu miano kupować m.in. środki odurzające oraz substancje psychotropowe.

Dozory policyjne

W toku śledztwa przesłuchano ponad 140 świadków.

Śledztwo w sprawie Wisły Kraków dotyczy okresu od sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. Postępowanie prowadzone przez prokuraturę dotyczy nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi piłkarskiej spółki Wisły SA i wyrządzenia poprzez to znacznej szkody majątkowej.

Jednym z wątków badanych przez śledczych jest spłacanie przez Wisłę SA jedynie niektórych wierzycieli, w sytuacji grożącej SA Wisła Kraków upadłości, co jest działaniem na szkodę pozostałych pracowników klubów oczekujących na pieniądze.

Kolejna kwestia dotyczy nie złożenia przez zarząd Wisły SA wniosku o upadłość tej spółki, pomimo powstania warunków uzasadniających takie działanie.

Marzena S.-C. trafiła do Wisły w 2014 r. Najpierw była rzecznikiem prasowym TS Wisła, a później członkiem zarządu. W 2015 r. w jednej ze spraw broniła „Miśka”, lidera kibolskiej bojówki „Białej Gwiazdy”. Prezesem piłkarskiej Wisły SA była od 26 sierpnia 2016 r. do 22 grudnia 2018 r. Prezesem TS Wisła była od 26 czerwca 2017 r. do 27 grudnia 2018 r.