W Urzędzie Miasta Bochnia powstała Kancelaria Burmistrza, jej szefem jest były wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz

Magdalena Łacna została burmistrzem Bochni po kwietniowych wyborach samorządowych. Oficjalnie stery nad miastem przejęła 7 maja 2024. Już w pierwszych dniach urzędowania podjęła kilka decyzji zmieniających sposób działania magistratu.

- Zastałam urząd, gdzie szwankuje komunikacja między wydziałami, a jeśli jej nie ma, to taki urząd niestety nie działa sprawnie. To bardzo ważne, żeby urząd działał prężniej i skuteczniej. By tego dokonać, została utworzona kancelaria burmistrza, jej naczelnikiem jest Tomasz Urynowicz - mówi burmistrz Bochni Magdalena Łacna.