Wicemarszałek zbuntował się przeciw sojusznikom z PiS ale nie zdołał przekonać do siebie opozycji. Co dalej z Tomaszem Urynowiczem?

Komisja Europejska poinformowała na początku sierpnia zarząd województwa małopolskiego, że wstrzymane zostają rozmowy na temat REACT-EU, czyli inicjatywy europejskiej, która jest odpowiedzią na kryzys COVID-19. Informację o tej decyzji upublicznił w mediach społecznościowych wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz. Jak wyjaśniał, chodzi o środki pomocowe na służbę zdrowia i gospodarkę. Unia wstrzymała rozmowy do czasu uzyskania odpowiedzi na pismo z 14 lipca w sprawie deklaracji anty-LGBT. Łącznie gra idzie nawet o ponad 2,5 mld euro.

Wicemarszałek poinformował na portalach społecznościowych, że trzeba unieważnić podjętą przez sejmik dwa lata wcześniej deklarację "anty-LGBT". Co ciekawe, wtedy Urynowicz był za przyjęciem deklaracją. Dziś tę decyzje nazywa swoim błędem i przekonuje do unieważnienia deklaracji.

- Jest to bardzo istotne wydarzenie, które może zdecydować o przyszłości Małopolski. Jeśli nie unieważnimy deklaracji anty LGBT Komisja Europejska zamierza sięgnąć po bardzo niebezpieczne narzędzie jakim jest zablokowanie środków unijnych dla naszego regionu - mówi Urynowicz.