Wiceprezydenci Krakowa w komplecie. Maria Klaman będzie odpowiadać za edukację, sprawy społeczne i mieszkalnictwo

- Maria Klaman jest członkiem Nowej Lewicy i osobą z dużym doświadczeniem samorządowym. Pracowała w urzędzie gminy w Spocie, ma bogate doświadczenie z rożnych organizacji pozarządowych - powiedział prezydent Aleksander Miszalski.

Maria Klaman podkreśliła: - Jestem zaszczycona, że mogę pracować dla mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Rozpoczynam tę pracę z ogromną radością. Zdaję sobie sprawę ze skali wyzwań, ale mamy świetny zespół, różnorodny, z energią, połączenie kompetencji, doświadczenia i młodości. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, by Kraków jak najlepiej się rozwijał. Przyjeżdżam do Krakowa z Sopotu. To bardzo piękne miasto, Kraków jest przepiękny, mamy wiele wspólnego zarówno jeżeli chodzi o politykę miejską, mieszkaniową, zieleń, kulturę, turystykę, edukację. Tym bardziej cieszę się, że jestem w takim mieście jak Kraków.

Maria Klaman urodziła się 10 sierpnia 1985 r. Jest menedżerką, edukatorką i trenerką. Sprawowała funkcję rzeczniczki w samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach kultury w Gdańsku, Warszawie i Sopocie. Jest członkinią Nowej Lewicy. Była mentorką w kampanii edukacyjnej „Kobiety na wybory” (2024), rzeczniczką, doradczynią zarządu i koordynatorką działań operacyjnych w Stowarzyszeniu Ruch Samorządowy „TAK! Dla Polski” (2021–2024).