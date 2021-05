Wieczysta Kraków. Pewna wygrana "Żółto-czarnych" na boisku Borku. Sławomir Peszko zdobył gola, ale doznał kontuzji [ZDJĘCIA]

Wieczysta - czerwona kartka Michalskiego

Borek grał bez swego najlepszego zawodnika w ostatnich lat – Dąbrowskiego, który pauzował za kartki. Nie potrafił wykorzystać przewagi jednego zawodnika, jednak długo przegrywał tylko jednym golem.

Lider tabeli szybko objął prowadzeniu po golu Peszki. W 11 min po prostopadłym podaniu Seweryn chciał uciec rywalom, ale powalił go Michalski i zobaczył czerwoną kartkę. Mimo gry w osłabieniu Wieczysta szukała okazji do kolejnego gola. W 25 min „główkę” Kumaha obronił Żurek, a 2 min później po kornerze Jurkowski główkował w słupek. W 31 min groźną sytuację przed własną bramką wyjaśnił Ziarko.

Wieczysta - piękna bramka Gamrota

Wkrótce po przerwie Peszko wyłożył piłkę Gamrotowi, a ten z 20 metrów huknął nie do obrony. Ten pierwszy potem doznał kontuzji i zastąpił do Madejski. Goście nadal jednak szukali okazji do podwyższenia wyniku. W 68 min po efektownym rajdzie Kumaha na prawym skrzydle gola zdobył Majewski.