Wieczysta Kraków zagrała sparing z Polonią. Remis w debiucie Franciszka Smudy

Treningi Wieczysta zaczęła w tym tygodniu, jej piłkarze są więc dopiero po paru treningach, do końca lipca rozegrają pięć sparingów. W Bytomiu Smuda testował wariant gry z trzema obrońcami - no i tak krakowianie grali zarówno w pierwszej połowie, jak i w drugiej, w mocniejszym składzie.

W tej części gry w Wieczystej debiutowało dwóch piłkarzy - Dawid Linca (wcześniej Hutnik) i Radosław Nowicki (Arka Gdynia, młodzieżowiec). Mecz toczył się raczej w spokojnym tempie. Polonia wyrównała, gdy Jakub Wróbel w polu karnym wygrał pojedynek z Guzikiem i zagrał przed bramkę do Damiana Celucha. Był tam też Adrian Frańczak, ale to bytomianin dołożył nogę do piłki.