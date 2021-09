Wieczysta Kraków. "Żółto-czarni" przez większą część meczu w Jawiszowicach byli w dużych opałach, ale ostatecznie wygrali

W 20 min gospodarze doprowadzili do wyrównania. Po centrze z lewej strony boiska Dawid Płonka strzelił z woleja, Bartosz Plewka zdołał sparować piłkę, ale wobec dobitki Płonki był już bezradny. To był piąty gol zawodnika LKS w bieżącym sezonie ligowym.

"Żółto-czarni" objęli prowadzenie w 13 min, gdy po rzucie wolnym w wykonaniu Radosława Majewskiego i dosyć przypadkowym zagraniu jednego z innych zawodników Wieczystej piłkę z bliska do bramki wpakował Jakub Bąk.

Zachęceni takim obrotem sprawy miejscowi ruszyli do kolejnych ataków, ale 7 min później stracili drugiego gola. Patrik Misak zagrał prostopadle do Bąka, ten usiłował wyłożyć piłkę Majewskiemu, który jej nie sięgnął, ale trafiła ona do Sławomira Peszki. Pierwszy strzał byłego 44-krotnego reprezentanta Polski Krzysztof Smok obronił, po drugim musiał już wyciągać piłkę z siatki.