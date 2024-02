Wieczysta Kraków. Zwycięstwo w próbie generalnej. Teraz już walka o awans

- Brawo, Jankes! - krzyknął zza bocznej linii Sławomir Peszko w 11 minucie, gdy piłka pierwszy raz wpadła do siatki Rekordu. Po centrze Michała Trąbki "samobója" wcisnął wtedy Krystian Wrona, ale to rzeczywiście Maciej Jankowski wykonał kapitalną robotę w tej akcji: pognał do bramkarza, przejął od niego piłkę, po czym piętą zagrał do Trąbki.

To nie była pierwsza okazja Wieczystej - taką już w 4 min miał Dawid Kiedrowicz, górą był jednak Krzysztof Żerdka. Rekord, będący liderem III grupy III ligi, starał się kontrować, raz czy dwa delikatnie zagroził krakowianom, ale to oni zdobyli kolejną bramkę: po strzale Trąbki z wolnego bramkarz odbił przed siebie piłkę, a Michał Fidziukiewicz wbił ją do celu.