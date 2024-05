Wielka procesja Bożego Ciała w Krakowie szła z Wawelu na Rynek Główny. Po raz ostatni prowadził ją apb Marek Jędraszewski

Procesje z okazji Bożego Ciała w Krakowie

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa co roku obchodzona jest liturgicznie w Kościele katolickim. Tego dnia w całej Polsce odbywają się procesje. W trakcie pochodu z Najświętszym Sakramentem wierni zatrzymują się przy czterech ołtarzach, gdzie czytane są cztery fragmenty Ewangelii.

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie rozpoczęła się o godz. 9 mszą św. sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed katedrą wawelską. Mszy św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Homilię wygłosił ks. prof. Tadeusz Panuś.

Odwołując do starożytnych i średniowiecznych przedstawień ikonograficznych zwrócił uwagę na świadomość wielkiej wartość krwi Chrystusa, która była z szacunkiem zbierana przez świętych. Zauważył, że w Starym Testamencie krew służyła do zawarcia przymierza między Jahwe a ludem wybranym. Do tego faktu nawiązał Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, podając uczniom kielich z winem i mówiąc: "To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana”.