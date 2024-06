Wielka tężnia solankowa w Olkuszu na finiszu prac. Pierwsi mieszkańcy skorzystają z obiektu jeszcze w czerwcu tego roku. Zobacz wideo

Prace przy budowie tężni solankowej w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym „Czarna Góra” w Olkuszu dobiegają końca. Odwiedzając popularny wśród mieszkańców Srebrnego Miasta park można już zobaczyć niemalże gotowy obiekt.

- To już ostatnie tygodnie przygotowań do otwarcia tężni solankowej w parku „Czarna Góra” w Olkuszu. Siedmiometrowy obiekt, prawie sześćset metrów kwadratowych tarniny – to sprawia, że będzie to jeden z większych tego typu w Małopolsce – mówił w rozmowie z „Gazetą Krakowska” rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Michał Latos.