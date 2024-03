Wielkanoc 2024. Pyszne sałatki na Wielkanoc – najlepsze przepisy Czytelników [PRZEPISY]

Pomysły na sałatki wielkanocne. Poniżej znajdziecie przepisy:

„Nie wszędzie jednakowo u nas obchodzą Wielkanoc; gdzieniegdzie zaginął prawie zwyczaj zastawiania święconego, w Krakowie rozsyłają zaproszenia jakby na obiad lub eleganckie śniadanie. We wschodniej…

Tradycyjna sałatka jarzynowa Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Wykonanie Warzywa umyć i ugotować bez obierania ze skóry. Ziemniaki ugotować w tzw. mundurkach. Warzywa powinny być zwarte, prawie jak al dente. Warzywa odcedzić i przestudzić. Obrać ze skórki. Warzywa pokroić w drobną kostkę i wsypać do miski. Dodać posiekane jajka na twardo, jabłko pokrojone w kosteczkę i pokrojone w drobną kostkę ogórki kiszone (sok spowoduje, że jabłko nie ściemnieje), doprawić solą i pieprzem. Dodać łyżkę musztardy, 4 kopiaste łyżki majonezu , groszek konserwowy lub mrożony, kukurydzę, dokładnie wymieszać. Schłodzić w lodówce. Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Sałatka śledziowa z porem i marynowaną cebulką [PRZEPIS]

Wykonanie Śledzie moczyć kilka godzin w wodzie. Następnie skropić z dwóch stron sokiem z cytryny. Śledzie pokroić na mniejsze kawałki. Pora pokroić w plasterki. Wrzucić do osolonego wrzątku i parzyć 10 minut pod przykryciem. Odcedzić. Groszek, kukurydzę i cebulki odsączyć z zalewy. Jajka ugotować na twardo, obrać i pokroić w kostkę. Wszystkie przygotowane składniki przełożyć do salaterki. Dodać majonez oraz odrobinę soli i pieprzu. Dokładnie wymieszać. Przygotowaną sałatkę wyłożyć na talerz. Podawać z pieczywem. Przepis Katarzyny Jaworek

Hawajska sałatka z kurczakiem i kukurydzą w ananasie [PRZEPIS]

Składniki

duży, dojrzały ananas

puszka kukurydzy

2 piersi z kurczaka

4 łyżki majonezu

6 ugotowanych na twardo jajek

łyżeczka chilli

łyżeczka soli

łyżeczka pieprzu

łyżeczka musztardy

torebka ugotowanego ryżu

100 g oscypka w kawałku

2 łyżki oliwy

Wykonanie

Ananasa podzielić na pół, ostrożnie wykroić twardy rdzeń, następnie naciąć miąższ w kratkę i wyciągać łyżką. Przełożyć do miseczki.

Ryż ugotować według przepisu na opakowaniu.

Piersi pokroić w drobną kostkę, usmażyć na rozgrzanej oliwie, doprawić solą, pieprzem oraz chilli.

Do podsmażonego mięsa dodać ugotowany ryż, odsączony z soku ananas, kukurydzę, starte na grubych oczkach jajka, majonez oraz musztardę. Dokładnie wymieszać, w razie potrzeby dosolić i przełożyć do wydrążonych miseczek z ananasa. Podawać schłodzone.

Przepis Pauliny Nosek